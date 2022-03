Sembra che il prossimo Dottore potrebbe essere: l’attore britannico sarebbe in trattative conper diventare il prossimo volto di

Il The Mirror riporta che l’attore potrebbe essere il nuovo protagonista dello show BBC giusto in tempo per il sessantesimo anniversario, ma sarebbe una scelta inusuale per il canale britannico. Di solito lo show cerca di non scegliere grandi nomi, per non sforare il budget, ma Russel T. Davies, che tornerà come showrunner proprio per l’anniversario, aveva precedentemente svelato che gli sarebbe piaciuto creare un universo simile a quello di Marvel e Star Wars.

Con questo nuovo approccio, oltre a Bad Wolf e Sony Pictures a occuparsi della produzione, la serie BBC potrebbe compiere un altra grande rivoluzione e portare in scena un attore come Grant.

Jodie Whittaker lascerà il posto a un nuovo Dottore entro la fine dell’anno, durante l’episodio speciale per celebrare il centesimo anniversario di BBC. Ve ne abbiamo parlato negli scorsi giorni in questa notizia. Prima di allora dovrà però affrontare una minaccia proveniente dal passato, in un episodio dedicato ai Diavoli Marini, che non apparivano nella serie dal 1984.

Fonte: Comic Book