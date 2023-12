Mark Gatiss ha realizzato per BBC lo speciale natalizio Lot No. 249, parte del progetto Ghost Story for Christmas, e ha rivelato che aveva inserito un easter egg di Doctor Who.

Le riprese del progetto, ispirato a un racconto breve di Arthur Conan Doyle in cui è coinvolto anche Sherlock Holmes, sono durate solo quattro giorni e hanno visto impegnato sul set come protagonista Kit Harington.

Al centro della storia c’è lo studioso Abercrombie Smith (Harington), alle prese con Edward Bellingham (Freddie Fox), le cui ricerche sull’Antico Egitto lo hanno portato a far arrivare nel Regno Unito una mummia che nasconde un terrificante segreto.

Gatiss, che ha lavorato a lungo anche per Doctor Who, aveva deciso di inserire un easter egg legato alla serie facendo creare un papiro in cui appariva Scaroth, nemico del Quarto Dottore interpretato da Tom Baker nell’episodio City of Death, andato in onda nel 1979. L’alieno, appartenente alla razza di Jagaroth, appariva nell’oggetto che è stato posizionato negli spazi dove sono state girate le scene, ma l’easter egg non è stato inserito con un’inquadratura specifica nel montaggio finale.

Mark ha sottolineato:

Si ha sempre a che fare con il limite del tempo. La stanza di Bellingham… Il design è meraviglioso e volevo così tanti elementi… Semplicemente non abbiamo avuto tempo. C’è un elemento che vi farà soffrire perché l’ho commissionato. Ho fatto realizzare la pergamena di City of Death in cui appare Scaroth. La si può vedere dietro la testa di Kit. Cose come queste mi fanno soffrire, specialmente quando hai fatto di tutto per farle realizzare.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che non appaia l’easter egg di Doctor Who nello speciale Lot No. 249?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: RadioTimes

I film e le serie imperdibili