Millie Gibson lascia Doctor Who dopo una sola stagione: Variety rivela infatti che Varada Sethu (Jurassic World: il dominio) affiancherà Ncuti Gatwa nella quindicesima stagione.

Gibson aveva fatto il suo ingresso nel cast della serie nei panni di Ruby Sunday nello speciale di Natale, e tornerà nella quattordicesima stagione, che andrà in onda a maggio. Ma per la stagione successiva, le cui riprese sono in corso in Galles, il protagonista avrà un’altra compagna al suo fianco. Non sappiamo nulla, però, sul suo ruolo.

Russell T. Davies, che curò il reboot nel 2005, è nuovamente showrunner delle nuove stagioni, co-prodotte da Bad Wolf, e si occupa della sceneggiatura e della produzione esecutiva.

Fonte: Daily Mirror

