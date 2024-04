Ncuti Gatwa, intervistato da Attitude, ha risposto ai commenti razzisti ricevuti dopo l’annuncio che sarebbe stato il protagonista della serie Doctor Who.

L’interprete del quindicesimo Dottore ha spiegato:

Non è qualcosa su cui mi tengo aggiornato avidamente. L’odio? È piuttosto affascinante per me perché c’è così tanta energia in quello che fanno… Penso che una cosa sia che abbiano bisogno di trovarsi un hobby.