Peter Capaldi ha recitato nella serie Doctor Who con il ruolo del dodicesimo Dottore e, in una nuova intervista, ha parlato della pressione e delle responsabilità che deve affrontare chi ottiene l’iconico ruolo.

L’attore, rispondendo alle domande di The Guardian, ha voluto ricordare:

Non ci sono molte persone che sono state in quel ruolo al centro di quella tempesta. La maggior parte delle persone pensano che il lavoro consista nell’essere a bordo del Tardis e correre in giro con i Dalek. E lo è. Quella è la parte divertente.

Capaldi ha quindi aggiunto:

Ma ci sono inoltre molte altre cose che devi fare. Sei in pratica il volto del brand e quel marchio è davvero grande. Non puoi essere il cinico malinconico che io sono di natura. Devi fingere di essere una versione di te stesso che è molto più disponibile…

Il protagonista dello show cult ha sottolineato:

Incarni per un certo periodo questo eroe popolare, questa icona. Sono stato in grado di dare conforto alla gente in un modo che andava oltre i poteri di Peter. Potevi entrare in una stanza e le persone sussultavano di gioia. Non accade più.