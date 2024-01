BBC ha ricevuto oltre 144 lamentele a causa della presenza nella serie Doctor Who di Rose, un personaggio transgender interpretato da Yasmin Finney.

La figlia di Donna Noble ha fatto il suo debutto nel primo dei tre episodi speciali ideati per i 60 anni della serie, The Star Beast.

Alcune delle critiche sostenevano che la presenza di Rose nello show cult, fortemente voluta dallo showrunner Russell T Davies, fosse “inappropriata” e “contro gli uomini”.

L’emittente britannica, dopo le polemiche, ha dichiarato ufficialmente:

Come gli abituali spettatori di Doctor Who saranno consapevoli, la serie ha in passato, e continuerà sempre in futuro, a celebrare con orgoglio la diversità e a riflettere sul mondo in cui viviamo. Siamo sempre attenti al contenuto presente nei nostri episodi.

