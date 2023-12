Al termine della messa in onda dell’episodio The Church on Ruby Road, lo speciale di Natale della serie, BBC ha condiviso il teaser della prima stagione di Doctor Who che avrà come protagonista Ncuti Gatwa.

Nel video si vedono le prime anticipazioni sulle avventure del nuovo Dottore e della sua companion Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

Il teaser regala così alcune scene con i protagonisti negli anni ’60, altre in cui ritornano Rose Noble e Mel Bush interpretata de Yasmin Finney e Bonnie Langford, dei momenti con Jinkx Monsoon in versione villain, e nuove immagini di Jonathan Groff, Indira Varma e Lenny Rush.

La serie Doctor Who tornerà sugli schermi britannici di BBC e a livello internazionale su Disney+ nel 2024. Le riprese della seconda stagione interpretata da Ncuti Gatwa con la guida dello showrunner Russell T Davies sono già in corso.

Che ne pensate del teaser della prima stagione di Doctor Who con protagonista Ncuti Gatwa? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

