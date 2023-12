Il nono Dottore interpretato da Christopher Eccleston vivrà delle avventure insieme a Bernice Summerfield, parte affidata a Lisa Bowerman, nel prossimo progetto audio della saga di Doctor Who prodotto da Big Finish.

La terza stagione di The Ninth Doctor Adventures si intitolerà Buried Threats e seguirà il Signore del Tempo mentre affronta artisti francesi e leggende metropolitane.

Summerfield apparirà nella terza storia, Ancient History. Il personaggio creato da Paul Cornell per i romanzi The Virgin New Adventures nel 1992 è stata al centro di alcune storie del settimo Dottore, interpretato da Sylvester McCoy, e della sua companion Ace (Sophie Aldred). L’archeologa aveva incontrato i due protagonisti mentre era alla ricerca di un oggetto molto prezioso e, successivamente, ha vissuto incredibili avventure, scoperto quanto accaduto al padre, e trovato l’amore. Le sue avventure sono poi state al centro dei progetti audio della saga dal 1998.

In Ancient History una delle spedizioni di Bernice la porterà a incontrare il nono Dottore. Eccleston ha ripreso l’iconico ruolo grazie ai progetti targati Big Finish che hanno regalato nuovi dettagli e storie della sua versione del Signore del Tempo. Nelle precedenti storie sono apparsi personaggi come Liv Chenka (Nicola Walker) e Tania Bell (Rebecca Root), companion dell’ottavo Dottore (Paul McGann), o Alistair Gordon Lehtbridge-Steart (Jon Culshaw).

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire le avventure audio di Doctor Who con al centro i personaggi del Nono Dottore interpretato da Christopher Eccleston e Bernice Summerfield?

Fonte: ScreenRant

