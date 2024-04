Lo showrunner di Doctor Who ha rivelato che la storia di Ruby Sunday, la companion interpretata da Millie Gibson, sarà molto importante nelle prossime stagioni con protagonista Ncuti Gatwa.

Il personaggio ha debuttato nello speciale natalizio The Church on Ruby Sunday e la sua storia proseguirà negli episodi in arrivo dall’11 maggio.

Russell T. Davies ha spiegato, intervistato da Entertainment Weekly, che si è ispirato alla storia Timeless Child e del fatto che il Dottore sia un orfano, per delineare il racconto di Ruby, abbandonata la vigilia di Natale. Lo showrunner ha quindi aggiunto:

Quella storia sarà la colonna portante dell’intero show. Ci stiamo addentrando nella stagione 2 e, mio dio, Ruby Sunday è davvero importante. Arriveranno delle cose davvero buone.

Inizialmente era stato ipotizzato che Millie non sarebbe stata coinvolta nella seconda stagione, essendo entrata nel cast Varada Sethu, ma pochi giorni fa i produttori hanno confermato che il Dottore avrà due companion nella seconda stagione di cui è protagonista.

Gatwa, parlando del passato, ha inoltre svelato che si è innamorato della serie grazie al binge watching delle puntate con star Christopher Eccleston e David Tennant:

Me ne sono semplicemente innamorato. Era così semplice mettere giù il telefono in modalità aereo e non rispondere a nessuno perché questo show stava richiedendo tutta la mia attenzione.

Il cast di guest star della stagione 14, in arrivo l’11 maggio sugli schermi di Disney+, include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello showrunner di Doctor Who sull’importanza di Ruby Sunday?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW

