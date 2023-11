David Tennant è ritornato nell’universo di Doctor Who in occasione dei tre episodi speciali realizzati per i 60 anni della serie e, in una nuova intervista, ha parlato delle differenze tra il decimo e il quattordicesimo Dottore.

Russell T Davies, intervistato da Digital Spy, ha spiegato che la nuova versione del Signore del Tempo è “leggermente più umana”.

Lo showrunner ha aggiunto che è stato semplice ritornare a scrivere per il protagonista e la sua companion Donna Noble, interpretata da Catherine Tate:

Non sono nemmeno andato a vedere un vecchio episodio su iPlayer perché non vanno mai realmente… Questi grandi personaggi non escono dalla tua testa. Ci rimangono e ci ripensi.

Davies ha inoltre commentato la longevità della serie:

C’è un aspetto straordinario con Doctor Who, ed è legato alla troupe e a molti membri del cast, i loro figli lo guardano. Viene tramandata di generazione in generazione e amo questo fatto, penso che la troupe sia davvero consapevole che fanno parte di una storia che i loro figli guarderanno e che i figli dei loro figli guarderanno, e questo crea un’atmosfera davvero adorabile sul set.

Che ne pensate? In che modo credete che il decimo Dottore sarà diverso dal quattordicesimo interpretato da David Tennant in Doctor Who?

Fonte: DigitalSpy



