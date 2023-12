Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha risposto alle critiche rivolte alla puntata Wild Blue Yonder, accusata di aver dimenticato le precedenti avventure del Dottore, con un post pubblicato online.

Lo sceneggiatore della seconda puntata speciale realizzata per i 60 anni dello show ha scritto:

Battute mancanti. Okay, so che il Dottore è già stato ai confini dell’universo in precedenza, ed è andato anche oltre. Il primo Dottore è andato a Quinnis “nel quarto universo”. Il quarto Dottore è andato sul Pianeta del Male! E il tredicesimo era a bordo della nave di Tecteun in mezzo agli universi. Quindi, questa è la scena in cui il Dottore e Donna stanno guardando nel nulla, nella terza bozza del 17 aprile 2022, in cui accennavo alla questione. E poi l’ho tagliata. Ma il Dottore stava comunque pensandoci.