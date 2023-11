Il primo episodio speciale per i 60 anni di Doctor Who si intitola The Star Beast ed è ispirato a un ononimo fumetto.

Lo showrunner Russell T Davies ha ora ammesso che avrebbe voluto portare la storia sugli schermi durante il suo primo periodo alla guida della serie.

Davies, a Doctor Who: Unleashed, ha dichiarato:

The Star Beast ha uno schema davvero semplice in stile ET. Un alieno arriva sulla Terra, può tornare a casa? Con una svolta. Ho letto la storia originale di Star Beast proprio quando è stato pubblicato. L’ho amato. Ho ancora i miei fumetti originali, li ho conservati, con quella striscia. Ho sempre pensato che fosse una grandiosa storia di Doctor Who. Quindi ritornandoci… Non so perché non l’ho adattato quando sono stato in precedenza alla guida della serie.

Lo showrunner ha aggiunto:

Forse avevo pensato che non avessimo abbastanza soldi, forse ho pensato che non saremmo mai riusciti a realizzare nel modo giusto Meep, ma ritornandoci con le tecniche moderne e con un budget superiore, penso fosse il momento giusto per portare una delle migliori storie di Doctor Who da un altro mezzo che, nonostante fosse così brillante, forse 50.000 persone hanno letto, mostrando in questo modo a milioni di persone ‘Guardate come è fantastica questa storia’.

Che ne pensate del commento di Russell T Davies su The Star Beast, l’episodio speciale di Doctor Who? Lasciate un commento!

Fonte: BBC

