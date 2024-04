Shonda Rhimes ha rivelato che è una grande fan di Doctor Who, al punto tale che avrebbe voluto crearla.

La produttrice di Grey’s Anatomy e Bridgerton, ha sottolineato:

Sono da sempre ossessionata da quello show.

Shonda ha inoltre rivelato cosa è accaduto quando ha incontrato Russell T Davies, attuale showrunner delle avventure del Dottore:

Ero davvero nervosa!

Rhimes ha poi parlato del successo ottenuto con Bridgerton in un’intervista rilasciata a The Times, condividendo la sua opinione riguardante i motivi per cui la serie targata Netflix ha ottenuto un successo così grande in un’epoca all’insegna delle app di appuntamenti e Tinder:

Penso ci sia questo desiderio di qualcosa di più semplice, dove ci sono delle regole nel corteggiamento. Abbiamo appena detto: ‘Come incontri qualcuno?’. Beh, all’epoca incontravi qualcuno perché andavi a questi balli, i tuoi genitori parlavano e avevi un ballo. Le persone sembrano amare quel tipo di ordine in un mondo, in cui le regole dell’amore sono così chiare. C’erano regole per interagire, come una mappa, e quello non esiste più. Non ci sono più regole in nulla.

