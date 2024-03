BBC ha confermato ufficialmente il ritorno di Steven Moffat nell’universo di Doctor Who: l’ex showrunner della serie ha firmato un episodio della stagione 14, la prima con protagonista Ncuti Gatwa, in arrivo in contemporanea sugli schermi di BBC e Disney+.

Moffat, nel comunicato dell’emittente britannica, ha dichiarato:

Sì, okay, va bene. Mi scuso con tutte le persone che ho leggermente sviato. Ho, in effetti, scritto un episodio della serie Doctor Who. Esattamente come ho detto che non avrei mai fatto. Cosa posso dirvi? Ci sono state un po’ di suppliche, ho un po’ implorato, ma alla fine Russell è stato d’accordo nel lasciarmi fare un altro tentativo, a patto che stessi fuori dal suo giardino. Non potrei essere più felice nel lavorare con i vecchi amici e un nuovo Dottore.

Oltre al ritorno dello showrunner delle stagioni con protagonisti Matt Smith e Peter Capaldi, BBC ha inoltre annunciato che Julie Anne Robinson ha diretto alcune puntate.

La regista ha spiegato:

Dirigere degli episodi di Doctor Who per BBC e Disney+ è stato un enorme onore. Questo amato franchise ha 60 anni ed è ancora forte. Fa parte della nostra memoria collettiva come britannici. Ho sempre ammirato Russell T Davies e Ncuti Gatwa è un attore incredibilmente talentuoso che è entrato nel ruolo del Quindicesimo Dottore senza sforzo, insieme all’ugualmente talentuosa Millie Gibson. Steven Moffat mi ha dato un’intensa sfida come regista. Gli ho chiesto una parola chiave per descrivere il tono generale dell’episodio e ha detto ‘Hitchcock’. Non vedo l’ora di scoprire cosa tutti penseranno. Sono grata alla Bad Wolf, a BBC e Disney+. Si è trattato di un’esperienza incredibile.

Che ne pensate del ritorno di Steven Moffat nel mondo di Doctor Who durante la stagione 14?

Fonte: BBC

