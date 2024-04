Don Johnson ritornerà con un ruolo da protagonista in tv in occasione della serie Dr Odyssey, prodotta per Ryan Murphy e destinata ad ABC.

L’attore affiancherà quindi sul set Joshua Jackson in quello che dovrebbe essere un procedural ambientato nel mondo della medicina, anche se per ora non sono stati rivelati i dettagli della trama.

Murphy sta scrivendo la serie, che debutterà nella stagione 2024-2025, insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken, che saranno produttori del progetto targato 20th Television insieme a Jackson.

Paris Barclay sarà regista e nel team della produzione.

Don Johnson ha in passato recitato per la tv in occasione di show come Miami Vice, andata in onda su NBC per cinque stagioni dal 1984 al 1989, e Nash Bridges, trasmessa da CBS dal 1996 al 2001.

Tra i suoi progetti televisivi più recenti ci sono invece Kenan e Watchmen, andati rispettivamente in onda sugli schermi di NBC e HBO.

Che ne pensate dell’arrivo di Don Johnson nel cast di Dr Odyssey?

Fonte: Variety