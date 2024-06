Ramin Setoodesh, tra le pagine del libro Apprentice in Wonderland, ha raccontato molti retroscena riguardanti il reality show che ha visto protagonista Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti.

Il sito Variety ha riportato alcuni dei dettagli più interessanti e curiosi della realizzazione dello show targato NBC.

Ben Silverman, che era co-responsabile di NBC Entertainment, ha ricordato una conversazione in cui Trump aveva affermato:

Ha pensato per un minuto e ha detto: ‘Sono felice che un ebreo stia di nuovo gestendo il network’. E ho risposto: ‘Wow! Potrei prenderla in due modi, ma in qualche modo, detto da te, è un complimento.

Nel libro si svela inoltre che Trump non amava aspettare sul set e se le telecamere non erano pronte a girare al suo arrivo se ne andava e ritornava alcune ore dopo, solo per dimostrare qualcosa. I membri del team che si occupava dei trasporti avevano quindi ricevuto le istruzioni di seguirlo ovunque andasse con la sua macchina. Riuscire a seguirlo era però complicato e persino pericoloso perché il miliardario non si fermava ai semafori rossi, superava i limiti di velocità e si lasciava alle spalle gli altri veicoli.

L’ex presidente, inoltre, sembra sia “ossessionato” da Debra Messing. Trump ha sostenuto che la star di Will & Grace sarebbe andato da lui per ringraziarlo perché stava “salvando il network e il suo show”, avendo un grande successo che sosteneva gli ascolti della serie. Le sue dichiarazioni non sembrano però accurate, considerando che Will & Grace andava in onda prima di The Apprentice. Trump ha però mantenuto la sua posizione:

Era così grata. Ha detto: ‘Non posso ringraziarti abbastanza?’. Ci credete? La stavo guardando. E vi dico che ‘farebbe qualsiasi cosa per me’.

In un momento successivo, Donald Trump ha parlato nuovamente di Debra Messing sostenendo che nei primi anni della messa in onda di Will & Grace aveva una cotta per lei e il rifiuto ricevuto gli ha causato un certo risentimento.

Il miliardario ha infine confermato che era consapevole che Aubrey O’Day, cantante del gruppo Danity Kane, avesse avuto una relazione con suo figlio Donald Jr, ma non ha sentito la canzone che ha poi scritto in proposito, pur sapendo della sua esistenza. Trump non ha avuto quindi problemi nell’ammettere che era a conoscenza del fatto che suo figlio avesse avuto una relazione con una delle concorrenti della quinta stagione di The Celebrity Apprentice.

