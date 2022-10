Down to Earth with Zac Efron: la stagione 2 arriva a novembre

Netflix ha annunciato la stagione 2 di Down to Earth with Zac Efron, in arrivo sulla piattaforma streaming a novembre.

Il nuovo viaggio di Zac Efron debutterà su Netflix il prossimo 11 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un poster:

La serie Down to Earth with Zac Efron (Zac Efron – Con i piedi per terra) è prodotta per Netflix e segue l’attore mentre viaggia intorno al mondo con l’imprenditore Darin Olien. La prima stagione era composta da otto episodi e li seguiva mentre si confrontavano con diverse pratiche di vita sostenibili e condividevano esperienze di vita e di viaggio. Tra le tappe c’erano quelle effettuate in Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna.

Guarderete la stagione 2 di Down to Earth with Zac Efron il prossimo novembre? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Facebook