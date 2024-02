È il sempre ben informato tabloid inglese Daily Mail a pubblicare una notizia esclusiva che farà felici molte persone: sono partite, in gran segreto, le riprese di una nuova stagione di Downton Abbey, l’acclamata serie Tv ideata da Julian Fellowes proposta dall’emittente Itv in Inghilterra.

Dopo che la seconda iterazione cinematografica dell’epopea familiare dei Crawley, Downton Abbey 2 – una nuova era, aveva ottenuto delle performance commerciali non all’altezza di quelle del primo film, 92 milioni contro 194, pareva che per il franchise fosse arrivato il momento del definitivo stop dopo ben sei stagioni televisive e i due lungometraggi citati. Certo, vale la pena notare che Una nuova era è arrivato nei cinema ad aprile del 2022 quando, a causa del Covid, la fetta di pubblico verso cui la produzione era principalmente indirizzata, quella più in là con gli anni, stava timidamente cominciando a riaffacciarsi nelle sale e quindi un paragone con quanto incassato nel 2019 dal primo lungometraggio appariva, e appare, alquanto improbo.

Mesi fa, Hugh Bonneville, l’interprete di Robert Crawley, aveva detto in maniera molto chiara che, a suo modo di vedere, era arrivato il momento di smettere e di fermarsi limitandosi a rendere pubblica la sua idea del tutto ipotetica per un terzo film.

Poi, come ci ricorda anche la pagina facebook Downton Abbey Italian FanPage, a maggio del 2023 sempre il Daily Mail affermava che era in corso il casting per una nuova stagione della serie.

Adesso, a quasi un anno di distanza, arriva la notizia che non solo una nuova stagione di Downton Abbey si farà ma che le riprese sono già in corso da un po’ di tempo. Il tabloid scrive che, ora come ora, i nomi principali del cast, come ad esempio Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Joanne Froggatt, devono ancora firmare per il ritorno in scena, ma appare chiaro che, a questo punto, è solo una questione relativa alla definizione dei vari contratti.

Una fonte avrebbe rivelato al Daily Mail quanto segue:

Le riprese sono in corso da alcune settimane ormai, ed è tutto molto, molto segreto. Ci sono persone che che ci stanno lavorando che non hanno mai avuto a che fare con tali livelli di segretezza. Queste persone sono state costrette a firmare accordi di non divulgazione in modo da non rivelare nulla, ma c’è molta eccitazione per il ritorno di Downton. È stato un successo così enorme in passato e ci sono così tante altre storie da raccontare, che sembrava un peccato non poter fare di più, ma alla fine ce l’hanno fatta.

L’ultima stagione di Downton Abbey, la sesta, è stata proposta nell’autunno/inverno del 2015 su Itv. Stando a quanto citato dal Mail, le nuove puntate potrebbero arrivare in Tv entro la fine del 2024.

Chiaramente vi terremo aggiornati sull’evoluzione della faccenda.

FONTE: Daily Mail