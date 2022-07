In una nuova intervista, Hugh Bonneville, l’interprete di Robert Crawley, ha illustrato quella che secondo lui potrebbe essere la storia di un ipotetico Downton Abbey 3, di un terzo film basato sulla popolare serie TV ideata da Julian Fellowes.

Ora come ora le possibilità che la Focus e la Universal realizzino realmente un Downton Abbey 3 sono alquanto remote. Il primo film uscito nell’autunno nel 2019 ha generato un giro d’affari da quasi duecento milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget stimato fra i 13 e i 20 milioni. Il sequel uscito ad aprile del 2022 Downton Abbey 2 – una nuova era, oltre a essere costato praticamente il doppio, una quarantina di milioni, ne ha poi incassati solo 89 a livello globale.

Hugh Bonneville, a proposito di un ipotetico Downton Abbey 3, spiega:

Parliamo di un mondo del tutto di finzione perché non credo che ne faremo un altro. Per un po’ ho pensato che l’avremmo fatto, ma credo che ormai abbia esaurito il suo percorso. Sono stati 12 anni bellissimi in cui abbiamo avuto la possibilità di fare visita a questa famiglia, ma probabilmente abbiamo fatto abbastanza.

Poi aggiunge:

Se dovessimo continuare non ho idea di dove dovremmo andare. Partendo dal presupposto che ognuna delle ultime iterazioni è ambientata grossomodo nell’arco di un anno, credo che saremmo nel 1929. Cosa accadde in quell’anno? Abbiamo avuto il crollo di Wall Street e la gioiosità degli anni 20 sta per giungere al termine. Robert? Beh, morirebbe! Sarebbe auspicabile una buona morte per lui!