Paramount+ ha annunciato oggi la composizione della giuria ufficiale della stagione 3 di Drag Race Italia, il contest per drag queen che sarà disponibile prossimamente in Italia e negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno: la cantante Paola Iezzi e l’attore Paolo Camilli saranno i nuovi giudici che si aggiungeranno all’attrice Chiara Francini e alla Drag Queen Priscilla, che tornano entrambe come giudici per questa stagione. I nomi sono stati annunciati anche da Priscilla attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma.

In Drag Race Italia le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate Italy’s Next Drag Superstar.

Mario Paloschi, CEO di Ballandi, ha dichiarato:

Siamo felicissimi di produrre una nuova stagione di Drag Race Italia con Paramount+ e World of Wonder e siamo orgogliosi della nuova giuria che le darà vita, facendola davvero brillare. Infine, vogliamo ringraziare Tommaso Zorzi per aver fatto parte dello show, valorizzandolo con stile e passione.

RuPaul’s Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi.

Che ne pensate della scelta di Paola Iezzi e Paolo Camilli come giudici di Drag Race Italia?

Fonte: Comunicato stampa Paramount

I film e le serie imperdibili