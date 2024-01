Marion Dayre, sceneggiatrice di Better Call Saul, ha firmato sia la sceneggiatura che la produzione esecutiva di Echo, la serie Marvel Studios ora disponibile su Disney+.

Dayre ha spiegato che in effetti la celebre serie creata da Vince Gilligan e Peter Gould è stata una grande fonte di ispirazione:

Ci sono stati diversi casi in cui abbiamo parlato dello sviluppo dei personaggi riferendoci a Better Call Saul. [I Marvel Studios] conoscevano bene i personaggi di Better Call Saul, ed è esattamente ciò di cui ho parlato quando li ho incontrati per la prima volta. Sono molto interessata allo sviluppo dei personaggi e ai personaggi che progrediscono, e fortunatamente anche loro lo hanno trovato interessante fin dall’inizio. Ci siamo detti: “Costruiamo una storia realistica su un personaggio che è diverso da tutto ciò che abbiamo visto prima. Diamo a Maya l’occasione di raccontare la sua verità”. Perciò la cosa mi ha toccato molto, soprattutto dopo aver lavorato con [i creatori di Saul] Vince [Gilligan] e Peter Gould. Ho avuto la possibilità di lavorare sui personaggi esattamente come avevo fatto per quella serie.