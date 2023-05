Sperimentazione strategica o tentativo di arginare i danni? La domanda è lecita considerato che la serie Echo, che sarà disponibile su Disney+ a novembre, sarà la prima tra le serie della Marvel (non della piattaforma in assoluto) ad essere rilasciata con il formato del binge-watching, cioè tutti gli episodi nella stessa data e non con la classica formula di un episodio a settimana.

LA TRAMA DI ECHO E COSA ACCADEVA IN HAWKEYE

Echo, spinoff di Hawkeye, seguirà la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox) quando quest’ultima deciderà di fare ritorno nella sua città natale in Oklahoma per affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità.

In Hawkeye, presentata inizialmente come un’antagonista di Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Maya, una ragazza sorda, abilissima nel combattimento e dotata di un’incredibile memoria fotografica, che comanda la Tracksuit Mafia, scopre di essere la nipote di Kingpin (Vincent D’Onofrio) e che quest’ultimo è responsabile della morte del padre. Per questa ragione, per la fine della serie, gli sparerà senza però ucciderlo, come confermato dal fatto che D’Onofrio tornerà ad interpretare il personaggio di Kingpin in Echo.

Nei fumetti, il personaggio di Maya Lopez, creato da David Mack e Joe Quesada, ha debuttato nel 1999 su Daredevil volume 2 numero 9 come antagonista di Matt Murdock, che la ragazza crede essere responsabile della morte del padre e che – non per nulla – sarà presente in Echo sempre interpretato da Charlie Cox, che tornerà poi successivamente come protagonista di Daredevil: Born Again, serie che dovrebbe uscire qualche mese dopo Echo, probabilmente nella primavera del 2024.

PERCHÉ DISNEY+ HA SCELTO IL BINGE-WATCHING PER ECHO

Quello che sappiamo per certo è che Echo non è esattamente nata sotto una buona stella. Come abbiamo già avuto modo di riportare, infatti, Jeff Sneider, nel suo podcast The Hot Mic, ha raccontato che Kevin Feige trovava la serie impresentabile, che originariamente erano stati girati 8 episodi, il cui numero è sceso ad una cifra non ancora confermata (forse 6 o addirittura 4), pronti per essere trasmessi sulla piattaforma dopo un notevole ritardo rispetto all’originaria programmazione e solo dopo che lo show è stato sostanzialmente rigirato quasi nella sua interezza.

Quando i Marvel Studios hanno annunciato a metà maggio che tutti gli episodi della serie sarebbero stati rilasciati in un’a ‘unica soluzione, la notizia ha suscitato una certa sorpresa, ma ad analizzare bene i fatti, forse una spiegazione logica c’è.

Marvel Studios🤝@DisneyPlus A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023

Nonostante infatti si parli ufficialmente di una sperimentazione da parte della piattaforma, il motivo per cui la Marvel abbia scelto per la prima volta la formula del binge-watching potrebbe essere un altro.

Una possibile risposta al perché Disney+ abbia deciso per questo cambio di strategia potrebbe essere legato alla programmazione stessa della piattaforma che a novembre o dicembre dovrebbe rilasciare anche la serie Star Wars: Skeleton Crew, che sarebbe così entrata in diretta competizione con Echo, uno show che ha avuto diversi problemi in fase produttiva e che non è evidentemente destinato ad essere una punta di diamante per Disney+. Se così fosse, però, la decisione andrebbe contro la nuova strategia di pubblicazione dei contenuti voluta da Kevin Feige proprio per combattere quella “stanchezza da Marvel” di cui si è tanto parlato in rapporto alla Fase 4 ed in seguito alla quale è stato deciso di centellinare il rilascio dei contenuti proprio per evitare sovraesposizioni.

Se a questo aggiungiamo il fatto che, con lo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto, sia piattaforme che TV generalista potrebbero trovarsi ad avere un serio problema di scarsità di contenuti, la decisione di non centellinare i pochi prodotti già confezionati e pronti per il rilascio proprio in questo momento storico, appare ancora più curiosa.

La sensazione quindi, quella che ovviamente preoccupa di più, ma che appare anche la più plausibile è che Echo sia già costata sin troppo a fronte di un numero esiguo di episodi, sulla cui qualità si hanno diversi dubbi, e che anche solo l’idea di investire in una campagna di marketing per un rilascio settimanale degli episodi, potrebbe essere considerata eccessiva il che, ovviamente, non depone esattamente a favore di uno show che, come se i suoi guai già non fossero sufficienti, sarà probabilmente guardato dalla maggior parte delle persone più per la presenza di Daredevil che della sua protagonista.

I segnali sono che che la Marvel stessa non crede molto in questo prodotto e se così davvero fosse, non ci sarebbe chiaramente serie migliore per sperimentare la formula del binge-watching e prepararsi all’impatto della reazione del pubblico in una sola, unica ondata.

Echo, la cui uscita è stata posticipata da Disney+ dopo una serie di reshoot, sarà interamente disponibile su Disney+ il 29 novembre 2023.

