Echo: le nuove foto dal set mostrano il ritorno di Vincent D’Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin

Le riprese della serie Echo sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano Vincent D’Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk, ovvero Kingpin.

I fan della Marvel hanno notato che il look del personaggio ricorda quello che indossa tra le pagine di Born Again, la storia ideata da David Mazzucchelli e Frank Miller.

Gli scatti confermano inoltre un aspetto particolarmente imponente per il villain, realizzato per il piccolo schermo con imbottiture e inquadrature ideata appositamente per far apparire D’Onofrio più minaccioso di quanto sia nella realtà.

La serie avrà al centro Maya Lopez, il cui comportamento spiegato a New York ha delle conseguenze nella sua città natale, dove dovrà affrontare il suo passato, entrare nuovamente in connessione con le sue radici nativo-americane e capire il significato di famiglia e comunità, se spera di andare avanti nella vita.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Fonte: ComicBook