La stagione 8 della serie Elite arriverà sugli schermi di Netflix il 26 luglio e online è stato condiviso il trailer delle puntate inedite, anticipando amori, tradimenti, e intrighi.

Il capitolo finale sarà composto da otto nuovi episodi, concludendo la storia che aveva preso il via nel 2018. La serie era ambientata in un liceo, seguendo quello che accade a tre studenti non benestanti che si ritrovano alle prese con compagni di classe cresciuti in famiglie molto ricche.

Nell’ultima stagione la quotidianità a Las Encinas verrà scossa dall’arrivo di Emilia e Héctor Krawietz, influenti, potenti, corrotti e corruttori. I due causeranno caos ovunque andranno e distruggeranno le vite delle loro vittime. Solo Omar sarà in grado di affrontarli e sarà disposto a fare di tutto pur di farli cadere, perché rappresentano tutto quello di sbagliato che esiste a Las Encinas.

La serie è stata creata da Carlos Montero e Jaime Vaca. Nel cast ci sono Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes, Maribel Verdú, Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino, e Mario Ermito.

Che ne pensate del trailer della stagione 8 di Elite? Aspettate i nuovi episodi?

Fonte: Netflix

