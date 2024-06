In onda su Sky Cinema

Emilia Clarke è tornata a parlare dei due aneurismi che ha avuto nel 2011 e nel 2013 e di come, all’epoca, abbia temuto di perdere l’ingaggio in Game of Thrones, la serie TV targata HBO dove ha interpretato Daenerys Targaryen.

Spiega l’attrice:

Quando hai una lesione cerebrale, dato che altera il tuo senso di sé in modo così drammatico, tutte le insicurezze che hai entrando nel posto di lavoro quadruplicano da un giorno all’altro. La prima paura ho avuto: “Oh mio Dio, verrò licenziata? Verrò licenziata perché pensano che non sia capace di portare a termine il lavoro?”.

Emilia Clarke temeva poi di subire un altro aneurisma durante le riprese della serie cosa, questa, che commenta, ironicamente, così:

Beh, se devo morire, meglio che muoia in diretta TV!

La star è da tempo impegnata in un’opera di sensibilizzazione sulle lesioni cerebrali con la sua organizzazione benefica SameYou:

Avere una condizione cronica che diminuisce la tua fiducia in questa unica cosa che senti essere la tua ragione di vita è così debilitante e così solitaria. Una delle sensazioni più intense che ho sentito con una lesione cerebrale è stata una profonda solitudine. Questo è ciò che stiamo cercando di superare.

FONTE: Big Issue