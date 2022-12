Emily in Paris 3: il produttore Darren Star commenta il cliffhanger e parla della stagione 4

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 3 di Emily in Paris si è conclusa con un cliffhanger e il creatore e produttore Darren Star ha ora commentato quanto accaduto nella storia della protagonista interpretata da Lily Collins e accennato al possibile tema della stagione 4.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla serie, disponibile in streaming su Netflix.

La storia si è interrotta con Camille che decide di bloccare il matrimonio con Gabriel, dichiarando di essere consapevole che lo chef è in realtà innamorato di Emily.

Il produttore ha spiegato che il personaggio affidato a Camille Razat non è qualcuno disposto a manipolare gli altri pur di sposarsi e c’erano inoltre molti elementi in ballo nella sua storia: dall’aver fatto un patto con Emily che non ha rispettato alla sensazione che il giovane l’avrebbe sposata solo perché si sentiva in obbligo, oltre al fatto di essere consapevole che tra i due c’è un rapporto speciale. Star ha inoltre sottolineato che Camille potrebbe essersi innamorata di un’altra persona e si sente quasi come se stesse vivendo la vita che voleva sua madre, non seguendo invece il suo cuore.

Il fatto che il matrimonio fosse stato organizzato così rapidamente, inoltre, l’ha portata a rendersi conto che non era pronta a prendersi quell’impegno.

Darren ha poi sottolineato che il fatto che Camille sia incinta del figlio di Gabriel rende tutto più complicato, sottolineando:

Penso che una grande domanda a cui pensare nella prossima stagione sia legata al fatto che Emily non è venuta a Parigi per una storia d’amore, ma per un lavoro, ed entrambi siano in una situazione più matura nella propria vita e più complicata.

Per ora Darren Star non ha ancora deciso come si evolverà la situazione dei protagonisti, considerando che sono tutti amici, ma ci saranno delle complicazioni per quanto riguarda Emily e forse non è destinata a stare con Gabriel.

Alfie potrebbe essere ancora coinvolto nella storia, avendo un motivo per rimanere a Parigi, ma sarà tutto complicato dal fatto che stia ancora lavorando con Gabriel.

Nella quarta stagione gli spettatori potrebbero inoltre rivedere Sofia. Darren Star ha spiegato che inizialmente gli sceneggiatori non avevano deciso che tipo di relazione avrebbe avuto Camille per allontanarla da Gabriel, ma successivamente è sembrato interessante dare spazio a un rapporto tra due donne:

Improvvisamente era qualcosa che sembrava non solo più interessante, ma anche molto vicino al personaggio e qualcosa che sembrava mancare dalla serie. Mi piace vedere i due personaggi insieme. Sembra che nel loro rapporto ci sia più passione rispetto a quello tra Camille e Gabriel, che sembra un rapporto che lei ha inseguito per tanto tempo e che pensava fosse quello giusto, ma con Sofia qualcosa si è aperto, non solo per quanto riguarda la sua sessualità, ma anche per i sentimenti e la passione.

Una delle tematiche della quarta stagione, legata anche alla relazione tra Sylvie e Laurent, sarà come equilibrare il lavoro e i rapporti tossici, perché accadrà molto ai personaggi.

Nelle puntate si vedrà qualcosa in più sul rapporto tra i due personaggi e quello che li avvicina e al tempo stesso allontana.

Julien, invece, ha provato la sensazione sempre più forte che Emily abbia cambiato l’equilibrio sul lavoro, rendendo le dinamiche più vicine a quelle americane a cui era abituata.

Nella quarta stagione Mindy andrà poi all’Eurovision con il brano Mon Soleil e si mostrerà l’evento musicale. Nella sua vita privata, inoltre, la giovane sarà divisa tra Nico, che rappresenta in parte la sua vita all’insegna dei privilegi e il legame con la famiglia, e Benoit, che è legato al suo spirito artistico.

Darren Star ha svelato che è convinto la serie possa andare oltre la quarta stagione, che non è stata ideata per essere il finale della storia.

Fonte: Deadline