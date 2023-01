Emily in Paris: Lily Collins ironizza sulla serie con un meme del film Il Diavolo Veste Prada

Emily in Paris

Lily Collins ha dimostrato tutta la sua ironia: la protagonista di Emily in Paris ha infatti condiviso un meme ispirato al cult Il Diavolo veste Prada.

L’attrice ha infatti notato un’esilarante immagine sui social e ha deciso di inserirla nelle sue stories.

Il post ritrae Emily Blunt nel film cult con star Meryl Streep e riporta la frase “L’Emily che avrebbe dovuto essere a Parigi. L’Emily che merita di essere a Parigi”.

Lily, che è star della serie, sembra aver apprezzato il paragone con il film con star il trio di attrici composto da Streep, Blunt e Anne Hathaway.

I fan di Emily in Paris, nel frattempo, sono in attesa di scoprire cosa accadrà nella quarta stagione dopo il cliffhanger con cui si era interrotta la storia.

Probabilmente gli spettatori dovranno attendere ancora a lungo, concisderando che si parla di una possibile uscita sugli schermi di Netflix per il dicembre 2023.

Fonte: ScreenRant