Le riprese della stagione 4 di Emily in Paris, uno dei successi di Netflix, e di Etoile, progetto targato Amazon, dovrebbero iniziare nel mese di gennaio per evitare problemi con l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi in programma a luglio.

Da giugno a settembre, infatti, tutti i ciak televisivi e cinematografici saranno vietati in città e già da marzo alcune aree avranno un accesso limitato.

Inizialmente, prima dell’inizio degli scioperi, erano previste le riprese presso gli studios Cité du Cinema, struttura però prenotata da metà novembre per attività legate alle Olimpiadi. Le avventure di Emily saranno quindi realizzate agli Studios Monjoie e i protagonisti dovrebbero girare anche alcune sequenze a Roma.

Attualmente gli script non sono ancora stati completati.

Etoile è invece la serie ambientata nel mondo della danza creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. Gli eventi sono ambientati a New York e Parigi e nel cast ci sono Luke Kirby, Simon Callow, Lou de Laage e David Alvarez. I ciak sono previsti negli studios Epinay-sur-Seine.

