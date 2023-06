La produzione di Étoile, la nuova serie creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino con star Luke Kirby è attualmente in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Le riprese del progetto, che ha già ottenuto il via libera per la realizzazione di due stagioni da parte di Amazon, avrebbero dovuto iniziare in Francia tra qualche settimana. L’inizio del lavoro sul set è stato però posticipato a causa della situazione degli sceneggiatori in corso negli Stati Uniti.

Tra gli ultimi progetti che sono stati fermati in attesa di un accordo c’è anche Zero Day, lo show di Netflix con star Robert De Niro.

Nel cast dello show dei Palladino ci saranno anche Gideon Glick, Camille Cottin, Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story).

La prima stagione, composta da otto puntate, sarà ambientata a New York e Parigi e racconterà la storia dei danzatori e dello staff artistico delle compagnie di danza più famose mentre cercano di salvare le loro istituzioni scambiandosi le loro stelle di maggior talento.

Amy e Daniel saranno autori, registi e produttori del progetto tramite il loro accordo con Amazon Studios.

Che ne pensate della pausa alla produzione di Étoile e Zero Day causata dallo sciopero degli sceneggiatori?

Fonte: Deadline



Le serie imperdibili

I film e le serie imperdibili