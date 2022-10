Emma D’Arcy ha svelato che non aveva mai visto Game of Thrones prima di ottenere il ruolo di Rhaenyra in House of the Dragon.

Intervistata da EW, Emma D’Arcy ha confessato che se avesse visto Game of Thrones prima del provino, non avrebbe ottenuto la parte perché sarebbe stata troppo in soggezione:

Non l’avevo vista prima di fare il provino, che onestamente penso sia l’unico motivo per cui sono in grado di aver ottenuto il lavoro. Non ce l’avrei fatta a superare il processo di audizione se, in quel momento, avessi avuto l’amore per lo show che ho ora. Penso che mi sarei piegata sotto la pressione del momento.

Non ho vissuto sotto un sasso e molto della serie tv l’ho vissuta passivamente. È arrivato il momento ideale per guardarlo, in realtà, nel periodo prima delle riprese.

Ho letto il libro relativo al lavoro che stiamo realizzando, Fire & Blood. Principalmente perché è molto eccitante leggere in anticipo e sapere degli spoiler sulla propria storia. Lo consiglio vivamente