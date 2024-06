Lo scorso dicembre, Emma Stone ha condotto per la quinta volta il Saturday Night Live, entrando così nel “Five-Timers Club”. Come di consueto, alla fine del suo monologo di apertura le è stata consegnata una giacca speciale celebrativa, che non si aspettava dovesse poi restituire al termine della puntata. Ospite recentemente dello show di Jimmy Fallon, l’attrice infatti ha raccontato:

È questo che è strano. Non voglio parlarne male perché è il mio posto preferito, ma non vogliono che tu tenga la giacca. È semplicemente una giacca! Mi hanno detto: “Lo sai che non tieni la giacca. La indosserai solo per il monologo“. E io: “No. La porterò con me, la indosserò all’afterparty e la porterò a casa“. E l’ho portato a casa. E ora è nel mio armadio! Proprio così! Sanno dove trovarmi.

Potete vedere l’intervista completa nel video qui sotto:

Nel suo monologo di apertura, Stone è stata affiancata da Tina Fey e Candice Bergen, diventando, a 35 anni, il più giovane membro del club, che comprende star del calibro di Steve Martin, Tom Hanks e Justin Timberlake.

Ricordiamo che l’attrice è attualmente nelle sale con Kind of Kindness, nuovo film di Yorgos Lanthimos di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

