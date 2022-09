La cerimonia di premiazione degli Emmy 2022 ha registrato i dati di ascolto più bassi di sempre.

La serata condotta da Kenan Thompson, andata in onda su NBC e in streaming su Peacock, si è fermata a quota 5.92 milioni di spettatori. I numeri sono diminuiti del 19% rispetto a quelli registrati su CBS un anno fa nonostante, anche in quel caso, ci fosse la concorrenza del football.

Un anno fa gli Emmy avevano ottenuto 6.4 milioni di spettatori, considerato ugualmente un dato negativo se messo a confronto con i risultati degli anni precedenti.

Nel 2018 la cerimonia di consegna dei premi Emmy aveva ottenuto ben il 41% di spettatori in più pur essendo in onda contro la partita che vedeva contrapposti i Chicago Bears e il team di Seahawks. I 10.17 milioni di spettatori sintonizzati quattro anni fa, all’epoca, erano uno dei risultati peggiori nella storia degli Emmy.

Fonte: Deadline