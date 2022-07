Gli Emmy 2022 hanno consacrato serie come Succession e Ted Lasso, arrivate rispettivamente a quota 25 e 20 nomination, ma nella lista ci sono anche degli esclusi davvero inaspettati.

Tra gli assenti inaspettati c’è This Is Us che, dopo essere stata protagonista con i suoi protagonisti nelle precedenti edizioni, non ha ottenuto nessuna nomination rilevante, pur essendo alla sua ultima stagione. I fan, inoltre, non hanno accolto in modo positivo l’assenza dei due protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore, da tempo indicati come possibili candidati alla vittoria dell’Emmy.

Non è passata inosservata nemmeno l’assenza di Selena Gomez, unica star di Only Murders in the Building a non essere in corsa per un Emmy come protagonista, a differenza di Steve Martin e Martin Short.

Tra gli interpreti mancano all’appello anche Sean Penn e Julia Roberts, star di Gaslit nei ruoli di John e Martha Mitchell nel progetto ispirato al caso Watergate.

Nessuna nomination anche per Gary Oldman, nonostante la buona accoglienza riservata alla sua performance in Slow Horses, Matthew Goode che aveva ottenuto delle buone recensioni con The Offer, e le star di show popolari come Moon Knight, Peacemaker o Loki.

Un’altra serie apprezzata dal pubblico e dalla critica, ma non presente tra i potenziali vincitori, è sicuramente Yellowstone che non ha ottenuto le preferenze dei membri dell’Academy nemmeno con lo spinoff 1883.

Tra i progetti che non hanno conquistato l’attenzione dell’Academy ci sono poi Pachinko, uno dei titoli con le migliori recensioni tra quelle realizzate negli ultimi mesi da Apple TV+, l’ultima stagione di Grace & Frankie nonostante le performance delle sue star, e le stagioni finali di Black-ish e Better Things che salutano quindi il proprio pubblico senza essere protagonisti della serata di premiazione degli Emmy 2022 che si svolgerà il 12 settembre.

Ignorata anche la comedy di FX Reservation Dogs, prodotta da Sterlin Harjo e Taika Waititi, di cui si era applaudito il modo di dare spazio alla diversità mostrando un gruppo di indigeni americani.

