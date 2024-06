Eric, con protagonista Benedict Cumberbatch e Gaby Hoffmann è disponibile su Netflix. La miniserie racconta la storia della scomparsa di un bambino, Vincent, nella New York degli anni ’80. Disperato, il padre, un inventore di burattini, dà vita a un mostro blu disegnato dal figlio, sperando che possa aiutarlo a ritrovare il bambino.

Racconta Hoffmann che non era certa all’inizio di voler accettare la parte:

Ero un po’ titubante quando ho iniziato a leggerlo. Il mio primo pensiero è stato: non posso fare una storia su un bambino morto, non in questo momento della mia vita. Ho due bambini piccoli, e il 99% del mio tempo è dedicato a essere genitore per loro. È stata una reazione immediata, quasi ansiosa. Come se il mio cuore si fosse chiuso e avesse pensato: ‘Oh no, non posso essere una madre in lutto per cinque mesi’. Ma mentre continuavo a leggere ho capito che, per una cosa, non era necessariamente quella la direzione in cui stava andando. Ma anche, era davvero una favola che stavamo raccontando su cosa succede quando non ci prendiamo cura l’uno dell’altro e dei nostri bambini… quando il nostro governo nel complesso, e anche la famiglia e il matrimonio falliscono. Ho pensato: Ho pensato: “Questa non è solo un triste, duro, spaventoso thriller su un bambino morto. Questo è una chiamata alle armi per i nostri bambini.”