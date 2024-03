Eric McCormack è stato intervistato da ITV ed è stato invitato a entrare in un dibattito particolarmente acceso.

McCormack, eterosessuale, ha interpretato il ruolo di un uomo gay in Will & Grace per ben 11 stagioni e si è così pronunciato su quanto sia giusto dare personaggi gay ad attori non omosessuali:

Non c’è una singola parte che ho interpretato in cui non abbia interpretato qualcuno di diverso da me. Fa parte del gioco. Se agli attori gay non fosse permesso interpretare ruoli etero, Broadway non esisterebbe. Il nostro lavoro è questo.

McCormack ha aggiunto che la sua speranza è di aver rappresentato a dovere la comunità LGBTQ+ in Will & Grace:

Venivo dal teatro, tutti i miei migliori amici erano gay. Spero di aver colto il loro spirito e aver diffuso il loro messaggio in quella che non era altro che una sitcom, spero di averli rappresentati a dovere.

All’attore è stato poi chiesto se crede che al giorno d’oggi il ruolo di Will gli sarebbe offerto comunque:

Il punto è che ai provini dovrebbero dire: “Sei gay, giusto?“, ma non credo possano farlo. Mi piace pensare, in generale, che il ruolo debba toccare alla persona migliore per il ruolo, a quella che lascia tutti di stucco.

