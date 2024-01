Erin Moriarty, star di The Boys (dove interpreta Starlight), ha risposto con un lungo messaggio su Instagram alle illazioni di Megyn Kelly secondo cui l’attrice si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia plastica.

Facciamo un passo indietro: durante il podcast The Megyn Kelly Show andato in onda il 17 gennaio l’ex conduttrice di Fox News ha parlato della chirurgia plastica con Michael Knowles, definendola una “malattia sociale” e prendendo a esempio Moriarty:

Sempre più donne lo stanno facendo. Non ce l’ho con la chirurgia plastica in sé, ma con l’ossessione di trasformarsi in una versione falsa di se stessi… Per me è l’indizio di un disturbo mentale. Vorrei davvero entrare nella testa di queste giovani ragazze per dire loro: non fatelo.