L’attoreè entrato a far parte del cast del pilot della serie ideata come reboot di, progetto che verrà realizzato per NBC.

La potenziale serie avrà come protagonista Raymond Lee e sarà ambientata 30 anni dopo la scomparsa del Dottor Sam Beckett. Un nuovo team è stato ora assemblato per ricominciare il progetto nella speranza di capire i misteri legati alla macchina e all’uomo che l’ha creata.

Hudson, la star di Ghostbusters, avrà il ruolo di Herbert “Magic” Williams, un veterano delal guerra in Vietnam e a capo del progetto Quantum Leap. L’uomo usa le sue conoscenze politiche e militari per tenere sotto controllo il Pentagono mentre il suo team lavora per salvare Ben. Il personaggio di Williams era apparso nella serie originale quando Beckett era “entrato nel suo corpo” nella storia raccontata nell’episodio della terza stagione intitolato The Leap Home Part 2.

Ernie Hudson ha recitato in numerosi show televisivi come LA’s Finest, Grace and Frankie e City on a Hill.

Il pilot sarà scritto da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, mentre Donald P. Bellisario, creatore dello show originale, sarà coinvolto come produttore esecutivo tramite la sua Belisarius Productions in collaborazione con Deborah Pratt, Martin Gero e Universal Television.

Che ne pensate dell’arrivo di Ernie Hudson nel cast del reboot della serie cult In Viaggio nel Tempo? Lasciate un commento!

Fonte: Variety