Alanna Ubach, una delle attrici di Euphoria, ha parlato della futura stagione 3, al momento in fase di sceneggiatura.

In una recente intervista con Screen Rant, Alanna Ubach ha parlato di come la posta in gioco della stagione 3 di Euphoria sia più alta rispetto al passato:

Sicuramente sta andando bene. Penso che Sam la stia scrivendo in questo momento, e penso che la posta in gioco sia davvero alta perché la prima e la seconda stagione hanno colpito davvero nel cuore delle persone, e quindi la terza stagione deve davvero farlo, porta sulle sue spalle molto peso e pressione. Non so quando inizieranno le riprese. Non vedo l’ora di vedere cosa ha in serbo Sam per la terza stagione. È proprio un genio, quel ragazzo. Lo show è così bello.