Sam Levinson ha parlato della stagione 3 di Euphoria rivelando, tra le pagine di Elle, che il prossimo capitolo della serie sarà paragonabile a un film noir.

Il creatore della serie targata HBO ha dichiarato che i prossimi episodi “esploreranno cosa vuol dire essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto.

Il tutto sarà raccontato dalla prospettiva di Rue.

Al termine della storia portata sugli schermi con la seconda stagione, la protagonista interpretata da Zendaya si era di nuovo disintossicata e stava cercando di riallacciare la sua amicizia con Lexi (Maude Apatow). Ashtray (Javon Walton) era stato ucciso durante uno scontro con la polizia a casa di Fezco (Angus Cloud), mentre Nate (Jacob Elordi) era alle prese con la complicata situazione del padre Cal (Eric Dane. Cassie (Sydney Sweeney) e Maddy (Alexa Demie) continuavano nel frattempo ad affrontare ciò che rimaneva della loro amicizia.

Levinson ha poi aggiunto:

Zendaya è la persona più competitiva che conosco, in senso buono. Lei sta crescendo costantemente come artista ed è sempre alla ricerca di una sfida. Non è mai soddisfatta.