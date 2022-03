, con la stagione 2, ha ottenuto nuovi record di ascolti negli Stati Uniti che l’hanno resa una delle serie più viste di sempre su HBO, rimanendo solo alle spalle di

Il season finale andato in onda domenica ha infatti raggiunto quota 6.6 milioni di spettatori e la tv via cavo sostiene che gli episodi di questa stagione abbiamo una media di 16.3 milioni di spettatori, cifra che permette allo show di ottenere la miglior performance di una serie HBO degli ultimi 18 anni, escludendo l’adattamento della saga di George R.R. Martin. La première della stagione 2, inoltre, sta per toccare il traguardo dei 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Su HBO Max, inoltre, Euphoria è il titolo più visto per la settima settimana consecutiva, oltre a essere la serie con i migliori risultati sul mercato latinoamericano e in Europa.

Il numero di visualizzazioni della serie creata, scritta e diretta da Sam Levinson, inoltre, ha aumentato i propri ascolti di quasi il 100% rispetto alla prima stagione con i soli primi quattro episodi della seconda, ottenendo cifre record persino andando contro il Super Bowl del 13 febbraio.

Su Twitter lo show ha poi raggiunto i 34 milioni di tweet grazie agli innumerevoli commenti alla storia di Rue (Zendaya) e degli altri protagonisti interpretati da Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Fonte: Variety