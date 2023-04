Barbie Ferreira ha parlato del suo addio a Euphoria spiegando i motivi che l’hanno portata a lasciare il ruolo di Kat.

L’attrice, durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard, ha negato che sul set della seconda stagione ci siano stati dei litigi con il creatore Sam Levinson.

Barbie ha raccontato:

Quando le persone mi chiedono della stagione 2, di solito pensano che fossi una specie di vittima e rispondo sempre: ‘No, va tutto bene, lo prometto. Va bene’. Sono stata in un certo senso risucchiata da questo dramma di cui non ho mai chiesto di far parte e di cui non ho mai parlato. Penso che se non esiste non ne parlerò, altrimenti alimenterei le indiscrezioni e le notizie. Ha iniziato ad avere una vita propria. Non credete a niente di quello che leggete.

Ferreira ha poi ribadito:

Non me ne sono davvero andata via dal cast. Mi sono slogata una caviglia e sono dovuta andare a fare dei raggi. Forse parlano di quello?

Secondo l’attrice la sua uscita di scena è stata legata a una decisione sul futuro del personaggio:

Non penso ci fosse un posto in cui potesse andare Kat. Penso ci siano state delle situazioni in cui avrebbe potuto andare. Non penso sarebbe stata adatta allo show. Non so se si sarebbe fatta giustizia nei suoi confronti, e penso che tutti lo sapessimo. Volevo realmente poter evitare di essere la miglior amica grassa. Non voglio interpretare quel ruolo e penso che nemmeno loro lo volessero.

Recitare in Euphoria, inoltre, richiedeva un impegno di vai mesi sul set, rendendole quindi complicato lavorare ad altri progetti. Ferreira ha ribadito:

Io e Sam… Era una lotta per trovare una continuazione alla sua storia. Quindi mi ha realmente ferito guardarla e vedere i fan arrabbiarsi. Ho provato la sensazione che forse sono rimasta un po’ troppo a lungo. Per me è stato bello poter dire: ‘Okay, non mi preoccuperò di tutto questo ed entrambi non ci penseremo perché era stancante. Sam scrive cose in cui si immedesima. Non penso si immedesimasse in Kat. Mi piace Kat, quindi posso andare lungo la mia strada. Inizialmente pensavo: ‘O mio dio, sono un flop. Sono una perdente’. Ma è diventata una cosa davvero positiva.

