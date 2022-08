Dopo essere stato vinto un Emmy per All of Us, brano inserito nella prima stagione di Euphoria, il cantautore Labrinth ha ottenuto nuove nomination per I’m Tired ed Elliot’s Song, che sentiamo nella seconda stagione della serie HBO. Parlando del suo lavoro in un’intervista con EW, Labirinth ha svelato come i progetti iniziali fossero che l’attrice protagonista, Zendaya, cantasse da solista uno dei brani candidati.

Ecco le sue parole:

Abbiamo scritto [“I’m Tired”] due giorni prima di eseguirla, il che è pazzesco. Non so nemmeno come abbiamo fatto a farla. All’inizio l’ha cantata Zendaya e poi abbiamo pensato entrambi che avrei dovuto farla io per la scena. Stava per fare l’intera registrazione. Sono sicuro che ora la gente mi insulterà perché l’ho fatto: “Avresti dovuto metterci Zendaya!“. Dobbiamo sentirla cantare di più. È una cantante fantastica. Mi piace sentirla cantare.

Labrinth riflette poi sulla sua esperienza di lavoro con l’attrice e con il team di Euphoria:

Per All Of Us eravamo oltreoceano. Lavoravamo insieme, in pratica lei arriva letteralmente dal set nel mio studio e mi dice: “Lab, c’è una scena che Sam [Levinson, creatore della serie] mi ha chiesto di spiegarti“. Quello che mi è piaciuto molto di questa stagione è che sembrava che ognuno fosse nelle proprie stanze a passarsi informazioni. A un certo punto, c’erano almeno quattro o cinque membri del cast nel mio studio ad ascoltare quello che stavo preparando per lo show. È stata una collaborazione molto più famigliare. Lavorando con Zendaya sulle tracce, abbiamo avuto la possibilità di scrivere insieme perché volevamo farlo, avevamo sempre scritto a distanza. E così abbiamo scoperto che la nostra chimica funziona sia quando siamo nella stessa stanza che quando siamo dall’altra parte dell’oceano. Poi, ovviamente, lei ha un talento straordinario ed è sempre bello lavorare con persone dotate.

