Euphoria ha un cast di attori molto giovani, ma anche le mamme dei protagonisti hanno il loro spazio nella storia ideata da Sam Levinson.

Entertainment Weekly ha pubblicato una lunga intervista con Nika King, Alanna Ubach e Paula Marshall rispettivamente le mamme (nello show) di Rue, Cassie e Lexi e Nate. Tutte e tre le donne apprezzano il lavoro di Levinson che lascia spazio all’improvvisazione sul set. Paula Marshall ha detto:

C’è la libertà e la voglia sul set di renderlo il più reale possibile. Trovo bello che nessun supervisore alla sceneggiatura si sia mai presentato. Perché so che voi ragazze probabilmente avete partecipato a programmi del genere. Si avvicinano e dicono: ‘Scusa, ti sei perso una piccola parola lì’. Ma in Euphoria non succede. Ci dicono, ‘Ehi, fai la tua magia e io la filmerò'”.

Alanna Ubach ha ammesso di aver aggiunto qualche imprecazione alle ultime battute nel litigio tra Suze e Cassie, nello scorso episodio:

Oh Dio. Sì. Sai, Sydney le fa uscire da me. È in “modalità personaggio” per tutto il tempo e diventa piuttosto spaventosa perché è così reale. E sono cresciuta in una famiglia molto imprevedibile, latina, esuberante per non dire altro, e mia madre e mio padre litigavano davanti a noi. Loro erano un continuo “Non ho paura di litigare davanti a voi e lanciare oggetti”. E così mi ha tirato fuori le imprecazioni.

Nika King fa una precisazione e svela che la sua più grande sfida è il non reagire alle situazioni in cui si trova Leslie in modo molto diverso:

Quando Rue impreca, io sono tipo, ‘Yo, non è assolutamente possibile in una famiglia nera, con una mamma nera, riempirti così la bocca di parolacce.’ E Sam e Zendaya mi dicevano “Non si tratta di imprecare, si tratta di come e quanto è drogata, è ubriaca.” Dovevo solo rilassarmi e dire: “OK, non risponderò a quello che ha appena detto”. Ma dentro di me, dentro Nika, ero tipo, “Voglio risponderle”.

Infine Paula Marshall ha raccontato che nella scena dell’addio di Cal, avrebbe voluto parlare di più:

Volevo dire di più, perché come stava dicendo Nika, a volte in quei momenti avresti detto di più. Quindi devi trovare un modo. Perché non lo fai? Stai dicendo qualcosa? Come stai trattenendo quelle parole? Perché è quello che devi fare a volte, perché non sono dell’umore giusto per discutere. Lo sapevo. Penso che Marsha lo sappia da sempre, ma a volte ti metti i paraocchi per mantenere unito il matrimonio per la famiglia.

Fonte: EW