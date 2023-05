Lo sciopero degli sceneggiatori farà slittare il debutto della stagione 3 di Euphoria al 2025.

Francesca Orsi, a capo di HBO, ha infatti parlato della situazione spiegando:

Al momento nessuno sta scrivendo e spero che si possa raggiungere un accordo il prima possibile, altrimenti dovremo ripensare alla programmazione del 2024, capire quali show saranno realizzati per il 2025. A questo punto gli show che dovrebbero andare in onda non saranno necessariamente pronti se lo sciopero durerà sei-nove mesi. Per noi è un grande punto interrogativo, ma penso che affronteremo la questione quando sarà il momento.

A slittare al 2025 potrebbe essere quindi, oltre alla seconda stagione di The Last Of Us, anche la terza di The White Lotus e la terza di Euphoria, lo show creato da Sam Levinson con star Zendaya.

Lo sceneggiatore e produttore aveva già rimandato il lavoro sul prossimo capitolo della storia per occuparsi di The Idol e ora il ritorno sugli schermi sembra destinato a slittare ancora più avanti. Orsi ha spiegato:

Euphoria era una di quelle serie di cui si era iniziata a scrivere la sceneggiatura durante la post-produzione di The Idol ma, in questo momento, non abbiamo gli script. Non possiamo iniziare le riprese, quindi la distribuzione di quella serie – idealmente nel 2025 – sarà decisa quando potremo riprendere il lavoro con Sam, che ora ha posato la penna e sta occupandosi della fine della post-produzione di Idol.

Fonte: Deadline

