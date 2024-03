Una delle star di Euphoria è sicura che la stagione 3 non si farà, dopo il rinvio da parte di HBO.

Parlando in forma anonima con The Daily Beast, la star dello show HBO ha spiegato la sua frustrazione per il continuo ritardo e ha detto senza mezzi termini che non crede si farà. Ha lasciato intendere anche come la scomparsa del produttore Kevin Turen lo scorso autunno stia ulteriormente influenzando le riprese dello show:

Da gennaio 2022, abbiamo avuto una data di inizio di marzo che si è trasformata in giugno, che si è trasformata in gennaio. E da quel momento in poi hanno continuato a rimandare di mese in mese. Sono stati due anni interi in cui la HBO ha detto a tutti gli attori che saremmo tornati presto, quindi non potevamo accettare alcuni lavori. Prima della scorsa settimana non potevo accettare nessun lavoro televisivo. Dato che ora l’hanno sospesa, posso tornare a lavorare. Ma ciò che fa schifo è che tutti abbiamo avevamo più pubblico proprio quando è uscito lo show, ma ora sono passati 2 anni dall’ultimo episodio. Poiché sono un attore, sarò sempre entusiasta di qualsiasi lavoro in cui posso recitare, quindi sì, non vedo l’ora di tornare. Semplicemente non credo che accadrà.

A febbraio Sydney Sweeney aveva dichiarato che avrebbe dovuto tornare sul set di Euphoria, mentre Levinson aveva anticipato che lo show avrebbe compiuto un salto temporale e avrebbe mostrato i suoi protagonisti dopo la fine del liceo. Zendaya, inoltre, avrebbe dovuto essere impegnata come regista di una puntata.

HBO, in precedenza, aveva dichiarato che la serie sarebbe dovuto tornare sugli schermi televisivi nel 2025.

