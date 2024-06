In occasione della premiere parigina di House of the Dragon, Casey Bloys, CEO dei contenuti Max ed HBO, ha parlato anche della stagione 3 di Euphoria e del cast.

Parlando della stagione 3 di Euphoria, Casey Bloys ha confermato il time skip e il ritorno di tutto il cast originale:

Il creatore e scrittore Sam Levinson ci sta lavorando. Ci sono stati molti avanti e indietro… Uno dei problemi a cui penso che Sam stia pensando è che non sarà più ambientato al liceo. Aveva senso per le prime due stagioni. Quindi, quando lo tiri fuori dal liceo, c’è un sacco di avanti e indietro su dove ambientarlo e quanto lontano nel futuro deve essere e tutte quelle cose. Ma penso che abbia una visione di cui è entusiasta ed è impegnato a scrivere. Tornerà tutto il cast principale.

Euphoria è disponibile su Now.

A febbraio Sydney Sweeney aveva dichiarato che avrebbe dovuto tornare sul set di Euphoria, mentre Levinson aveva anticipato che lo show avrebbe compiuto un salto temporale e avrebbe mostrato i suoi protagonisti dopo la fine del liceo. Zendaya, inoltre, avrebbe dovuto essere impegnata come regista di una puntata.

HBO, in precedenza, aveva dichiarato che la serie sarebbe dovuto tornare sugli schermi televisivi nel 2025.

