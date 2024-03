Nonostante la star di Evil, Katja Herbers, si sia rivolta a Netflix, la serie soprannaturale non è stata proposta ad altri servizi di streaming dopo la sua cancellazione da parte di Paramount+. “Non abbiamo parlato di vendere lo show altrove”, ha dichiarato il co-creatore della serie Robert King nell’ultimo episodio del podcast TV’s Top 5 di The Hollywood Reporter.

A febbraio, Paramount+ ha annunciato che Evil si sarebbe conclusa con la quarta stagione, ma ha ordinato quattro episodi aggiuntivi che verranno aggiunti alla stagione (per un totale di 14 episodi). Tuttavia, i King suggeriscono che questi episodi bonus saranno considerati come una quinta stagione abbreviata. “A questo punto, siamo concentrati solo nel rendere la quinta stagione finale il più soddisfacente possibile per il pubblico, per noi stessi e per gli attori“, dice Michelle King, co-creatrice e co-showrunner.

In un post cancellato poche ore dopo l’annuncio della cancellazione il 15 febbraio, Herbers ha scritto su X: “Siamo tutti molto tristi che @paramountplus abbia deciso che la quarta stagione sarà l’ultima”. Poi ha fatto appello a un altro servizio di streaming per una possibile ripresa. “@netflix ci sei? Ti va di acquisire la serie?“.

Nonostante la decisione di terminare la serie, Michelle ha dichiarato che Paramount+ “ha voluto onorarla dandole la possibilità di concludersi in un modo che onorasse la serie“. Con gli episodi extra, Evil può ora dare ai fan “un senso di chiusura“.

Il debutto dell’ultima mini stagione è previsto per maggio.

