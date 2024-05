Evil, l’agghiacciante thriller psicologico, segue le vicende della psicologa forense Kristen (Katja Herbers), del sacerdote David (Mike Colter) e il consulente ed esperto di tecnologia Ben (Aasif Mandvi) mentre indagano su casi inspiegabili per conto della chiesa cattolica. In questa stagione, il gruppo si prepara ad affrontare una delle sfide più oscure: la nascita dell’anticristo. Tuttavia, purtroppo, questa sarà l’ultima stagione della serie. La buona notizia è che ci saranno quattro episodi bonus per concludere la storia. Resta da vedere quanto verrà risolto e quanto sarà lasciato in sospeso.

“Si spera che tutto si risolva, ma a volte la risoluzione aggiunge altre domande“, spiega la co-creatrice Michelle King a TV Insider.

Robert King, co-creatore della serie, aggiunge: “La risoluzione può guardare al futuro. Non credo che tutto sarà risolto in modo perfetto, ma ci sarà una conclusione. Potrebbe semplicemente lasciare un po’ di spazio all’immaginazione del pubblico“.

Sembra quindi che la porta possa essere lasciata aperta per una sorta di continuazione, se dovesse essere salvata da un altro servizio di streaming o da un’altra rete (il dramma è partito sulla CBS negli Stati Uniti, andando in onda per una stagione prima di passare a Paramount+). A questo punto, i King non hanno idea se ciò sia possibile.

“Sono solo felice di aver concluso questa storia“, ammette Michelle King, a cui si aggiunge Robert: “Dirò che ci piace molto farlo e se qualcuno avesse dei fondi disponibili e volesse continuare la serie, c’è sempre un modo, ma comunque la serie avrà la sua conclusione“.

La quarta stagione doveva inizialmente essere composta da 10 episodi. Quando è diventata quella finale, ne sono stati aggiunti altri quattro per garantire un finale adeguato. I dettagli su questi episodi sono scarsi, dato che ne mancano ancora nove alla conclusione, ma includeranno un processo per Leland (Michael Emerson), con Richard Kind e John Carroll Lynch come guest star, rispettivamente nei panni del giudice e dell’avvocato di Leland, e il ritorno di Danny Burstein nel ruolo del procuratore distrettuale Lewis Cormier.

Vi ricordiamo che le prime tre stagioni complete di Evil sono disponibili in Italia su Paramount+. Il primo episodio della quarta stagione, “Come scindere un atomo”, è ora disponibile mentre gli episodi successivi arriveranno a cadenza settimanale.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili