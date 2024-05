Gli aventi voto agli Emmy hanno avuto modo di partecipare a un panel For Your Consideration davvero d’eccezione in cui il co-produttore e ideatore di Fallout Jonathan Nolan è stato intervistato da suo fratello Christopher che gli ha fatto qualche domanda sulla popolare serie Tv Prime Video basata sull’IP videoludica Bethesda.

Il viaggio dei fratelli Nolan attraverso il deserto salato di Bonneville

Jonathan Nolan ricorda come un viaggio in macchina fatto anni prima con suo fratello sia stata una fonte d’ispirazione per un momento del primo episodio di Fallout:

La prima volta sono venuto con te quando ti trasferivi a Los Angeles con tua moglie Emma. Eravamo nella macchina di nostro padre e ci siamo fermati a Bonneville e siamo scesi. È stato uno dei posti più strani in cui sia mai stato e sono rimasto conquistato da quel posto visto in quel viaggio. Ho sempre voluto girare lì. E questa è stata davvero la prima opportunità per tornare indietro e ottenere quelle riprese di Maximus che parte con la Confraternità d’Acciaio sul Vertibird.

I trucchi imparati da Christopher Nolan

Jonathan riconosce poi di aver imparato da suo fratello come riuscire a creare un set, un ambiente di lavoro sicuro per gli attori e le attrici, come nella scena d’amore (e omicidio!) del primo episodio fra Lucy (Ella Purnell) e il marito:

Probabilmente era il terzo giorno che lavoravamo insieme. Abbiamo costruito realmente una relazione nel corso di quella giornata di lavoro sul set. Abbiamo gestito un set completamente chiuso… un trucco che ho rubato da te. Era tutto molto intimo, molto sicuro. Niente telefoni, niente sciocchezze. Solo un gruppo molto limitato di persone all’interno di quel sancta sanctorum. Penso che Ella abbia capito molto rapidamente che stavamo creando un ambiente all’insegna della sicurezza e del rispetto. È stata in grado di lanciarsi.

L’influenza del Cavaliere Oscuro

Jonathan Nolan, che ha collaborato col fratello alla trilogia del Cavaliere Oscuro, dice che il coraggio avuto da suo fratello nell’ingaggiare Heath Ledger è stata una fonte d’ispirazione per quel che riguarda il mettersi a lavorare su una serie basata su una IP videoludica così popolare:

Il casting di Heath Ledger come Joker. Non sono nemmeno sicuro che ne fossi consapevole. Non eri online mentre la gente pensava “Oh, hanno toppato”. Ricordo di aver guardato cosa dicevano le persone online e di essere rimasto terrorizzato. Ti chiedi “come andrà a finire?”. La risposta è che è andata molto, molto bene. E questo mi ha dato il coraggio di pensare, va bene, se ti avvicini a queste proprietà intellettuali devi farlo non per i fan, ma come un fan, devi trovare qualcosa che ami e cercare di trattarlo con il massimo rispetto possibile. Confidando sul fatto che il rispetto e l’amore traspariranno da quello che fai, anche se devi fare delle scelte di carattere creativo.

FONTE: Deadline

