Jonathan Nolan, showrunner della serie live action di Fallout, ha parlato delle diverse prospettive nello show, che faranno da classe come se si trattasse di un vero e proprio gioco di ruolo.

In una roundtable al CCXP in Brasile, Nolan ha parlato dei tre personaggi principali, differenziandoli per prospettiva e paragonandoli a tre diverse classi del gioco:

Uno degli aspetti distintivi di Fallout sono le varie classi: noi abbiamo il nostro Abitante del Vault, la nostra Confraternita d’Acciaio e il nostro Ghoul.

Hai un personaggio che è intrinsecamente – o per sua visione del mondo – altruista e buono, in attesa di un’opportunità per salire e diffondere la dottrina dei valori americani nella Zona Desolata fuori dal Vault. Lucy è un riflesso dei valori del suo Vault, che è una sorta di spirito tutto americano, ottimista e positivo. Tutti sono brave persone, tutti fanno del bene. Lavora duro, è molto coraggiosa a modo suo. Non posso dirti perché lascia il Vault, ma quando lo fa, mettendola in contrasto con la Zona Contaminata, deve davvero fare una scelta. Si adatterà o morirà? Oppure tornerà a casa? Fa delle scelte, interagisce con altri personaggi e diventa una Lucy diversa. Hai un personaggio come quello di Aaron che non può permettersi il lusso di quel tipo di rigorosa educazione morale. Ha dovuto solo cercare di capire come sopravvivere in questo mondo e di conseguenza è finito per entrare nella Confraternita d’Acciaio perché è un gruppo che trasmette forza e con dei valori, e sta cercando di capire come collegarli. E deve prendere alcune decisioni piuttosto difficili su quanto lontano si spingerà la sua fedeltà e esattamente cosa rappresenta quel gruppo, che è ciò con cui di solito ti confronti da giocatore. Il primo gruppo che cerca di reclutarti, dici “Aspetta, voglio unirmi a questi ragazzi o voglio avere un’idea più chiara di chi c’è là fuori?” E poi ovviamente hai Walton. Il personaggio di Walton è un Ghoul che vediamo sia nel presente che nel passato, dove è una persona molto, molto diversa. Quindi ho pensato che fosse un modo brillante per dare al pubblico l’esperienza della portata del mondo di Fallout all’interno della struttura di una narrazione lineare.

Fallout sarà disponibile dal 12 aprile 2024 su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Fallout: i personaggi

Ella Purnell nel ruolo di “Lucy” . Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari.

. Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari. Aaron Moten nel ruolo di “Maximus” . Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi.

. Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi. Walton Goggins nel ruolo di “Il Ghoul” . Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso.

. Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso. Kyle MacLaughlin nel ruolo di “Soprintendente Hank”. Hank è il soprintendente del Vault 33 e padre di Lucy. È desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

